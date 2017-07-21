Три думские фракции обжаловали в КС закон, приравнивающий встречи с избирателями к митингам

Более 100 депутатов из трех парламентских фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились в Конституционный суд с жалобой на поправки, которые приравнивают встречи с избирателями к митингам.

Представителями партий выступили коммунист Юрий Синельщиков, справедливоросс Олег Шеин и Сергей Иванов из ЛДПР. По мнению парламентариев, закон «О статусе депутата Госдумы» обязывает их проводить встречи с избирателями, в то время как вступившие в силу поправки мешают им это делать. Кроме того, закон нарушает принцип разделения властей, так как ставит законодательную власть в зависимое положение от исполнительной.

«Этот закон выглядит нелепо. Если пара- тройка человек подойдет к депутату на улице и задаст вопрос , то июньские поправки автоматически переведут этот диалог в категорию противозаконных. Кроме того, в сельской местности соблюдение данного закона зачастую невозможно вообще, если там нет школ или домов культур. Существует множество примеров, которые доказывают, что закон неисполним», — сказал «Новой газете» депутат Олег Шеин.

В жалобе авторы обращения указывают, что закон нарушает «право граждан на беспрепятственные индивидуальные и коллективные обращения к депутатам, усложняет практику реализации статьи 31 Конституции России, провозгласившей право граждан на собрания, митинги, демонстрации и шествия».

Таким образом депутаты просят признать поправки не соответствующими Конституции.

18 июня вступил в силу закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Он обязывает организаторов встреч предупреждать о проведении мероприятия за десять дней до них. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.