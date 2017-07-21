В России перекрыли канал поставки кокаина в посылках для пенсионеров
Сотрудники полиции совместно с ФСБ и Федеральной таможенной службой пресекли канал поставки кокаина в Россию в посылках с предметами бытового назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«По версии следствия, участники организованной группы занимались поставками кокаина на территорию РФ, наладив устойчивый канал поставок из Парагвая и Колумбии транзитом через Германию. Наркотики находились в посылках с предметами бытового назначения», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что в группу наркоторговцев входили граждане Венесуэлы, Колумбии и России.
Как рассказали в МВД, посылки направлялись людям, не знавшим об их содержании.
«Кокаин тщательно маскировался внутри пересылаемых предметов, например музыкальной установки», — говорится в сообщении.
Обвиняемые дали признательные показания.