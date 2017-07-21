Путин: я еще не решил, уходить ли с поста президента

Владимир Путин пока не решил, покинет ли он президентский пост или будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в ходе общения с учащимися образовательного цента для одаренных детей «Сириус».

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Глава государства подчеркнул, что политической деятельностью можно заниматься и вне рамок президентских обязанностей.

«Есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например, экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», — добавил президент.

Президент отвечает на вопросы одаренных школьников из 66 регионов страны в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока официально объявил о своих намерениях участвовать в президентской гонке.