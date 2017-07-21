Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

Дочь политика Бориса Немцова Жанна Немцова подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве ее отца, сообщила «Новой газете» адвокат Ольга Михайлова.

По словам адвоката, в жалобе оспаривается квалификация преступления. Приговор был внесен по статье убийство (105 УК РФ), в то время как произошло посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), настаивает Михайлова.

«Поскольку Немцов являлся действующим депутатом Ярославской думы и сопредседателем партии ПАРНАС», — пояснила адвокат.

Ранее защита Заура Дадаева, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей за убийство Немцова, также обжаловала приговор.

Отметим, что другие фигуранты дела получили большие сроки. Суд приговорил Анзора Губашева к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам колонии строгого режима, Эскерханова — к 14 годам колонии строгого режима, а также Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, 29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.