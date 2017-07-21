Адвокат: следствие намерено отпустить математика Богатова из СИЗО

Следствие 24 июля выступит в Пресненском суде с ходатайством об изменении меры пресечения математику Дмитрию Богатову на домашний арест, сообщил адвокат подозреваемого Саркис Дарбинян.

«Надеюсь, скоро Дима будет уже в кругу семьи», — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня Богатову, которого подозревают в призывах к массовым беспорядкам и терроризму.

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Напомним, Дмитрия Богатова задержали по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве, тогда Пресненский суд Москвы не стал его арестовывать. В суде пояснили, что Богатову вменяется не тяжкое обвинение.

Однако позже в отношении преподавателя математики возбудили еще одно дело по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Вслед за этим следователи повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

По данным следствия, Богатов с фейкового аккаунта под именем Айрат Баширов размещал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом к насилию во время акции. В частности, он якобы предлагал приносить «на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт».

Сам Богатов свою вину не признает. В суде защита преподавателя указывала на то, что публикации, о которых идет речь, делались со 104 IP-адресов, а адрес Богатова был одним из многих.

Максим Прошкин