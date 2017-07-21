Правительство выделило на помощь ипотечным заемщикам 2 млрд рублей

Правительство России распорядилось выделить 2 млрд рублей для реализации программы помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, сообщается на сайте правительства.

В документе уточняется, что деньги будут выделены Минстрою России.

В свою очередь, по официальной информации министерства, полученные средства поступят в виде взноса в уставный капитал АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».

«Эти средства позволят в рамках программы реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов тех категорий заемщиков, которые оказались в сложной финансовой ситуации», — говорится в сообщении.

О продлении программы помощи ипотечным заемщикам сообщалось в начале июля.

Максим Прошкин