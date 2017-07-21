Кадыров: правозащитники пытаются «словить хайп» на теме Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой правозащитных организаций, обвинив их в том, что они защищают права только «определенного круга лиц». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что правозащитников не волнуют социальные вопросы в регионах, образование и медицина, но «излюбленная тема этих организаций – Чеченская республика».

«Я давно наблюдаю за тем, как в правозащитном сообществе, как в российском, так и в зарубежном складывается пагубная тенденция защиты прав и свобод определенного круга лиц. Если историю можно выкрутить в политическое русло, вызвать искусственный резонанс, то правозащитник с радостью берутся за дело. Хайп словить – как модно сейчас говорить», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что «защищать права тех, кто сам их нарушил – преступно».

Напомним, накануне Кадыров в интервью HBO обвинил в продажности правозащитников, которые защищают права гомосексуалов в Чеченской республике.

По его мнению, преследование геев придумали шайтаны», «продажные», «нелюди». «И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это», — пригрозил глава Чечни.

Напомним, 10 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики.

Редакция попросила главу СПЧ привлечь к расследованию массовой казни в Чечне внимание правозащитников всего мира. Как отмечается в обращении, список с именами убитых и датами их рождения уже ранее был передан в Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, однако сейчас доследственная проверка «ведется формально и реальных действий, направленных на установление судьбы жителей Чечни, убитых 26 января 2017 года, не предпринимается».