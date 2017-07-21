Прокуратура обнаружила нарушение УК в действиях противников «Матильды»

Прокуратура Москвы передала ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против организации «Христианское государство - Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда», сообщает RNS.

По информации издания, прокуратура расценила действия активистов как «принуждение отказаться от сделки под угрозой применения насилия» (часть 1 статья 179 УК РФ).

Помощница режиссера Алексея Учителя Анна Шелашина сказала, что ответа из московской прокуратуры они еще не получили.

«Пускай ребята работают, мы никому не угрожали», — заявили «Новой газете» в движении «Христианское государство - Святая Русь».

Представитель движения добавил, что уже получил 45 писем из разных регинов об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее режиссер обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить творческий коллектив фильма от «действий лиц экстремистской направленности» и провести проверку деятельности организации. В том же заявлении он попросил защитить создателей фильма и от «клеветнических измышлений» самой Поклонской.

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская просит проверить движение «Христианское государство — Святая Русь», пригрозившее поджигать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на экстремизм.

Напомним, движение «Христианское государство — Святая Русь» разослало в кинотеатры письмо с требованиями отказаться от показа «Матильды». В противном случае пообещало, что «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

В Кремле назвали недопустимыми угрозы режиссеру «Матильды». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указанное движение не зарегистрировано в Минюсте, поэтому в данном случае «речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов».

Фильм «Матильда» повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.