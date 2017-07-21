Встречавшаяся с сыном Трампа адвокат Весельницкая несколько лет представляла в судах интересы ФСБ

Адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся с сыном президента США Дональда Трампа в 2016 году, несколько лет представляла в России интересы воинской части ФСБ в судебных тяжбах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, Весельницкая не менее восьми лет представляла интересы образованной ФСБ «воинской части 55002» в споре о правах на недвижимость в Москве. Согласно данным, юридический адрес военной части находится за штаб-квартирой спецслужбы на Лубянке.

Согласно данным агентства, ФСБ якобы пыталась выселить частные компании, которые располагались в элитном здании. Reuters указывает, что сейчас иногие из компаний, которые фигурируют в документах суда, уже не существуют. Как пишет Reuters, сейчас в здании может находиться компания Elektronintorg.

Ранее адвокат Наталия Весельницкая, встречавшаяся с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим заявила, что готова дать показания в сенате США.

О встрече Весельницкой с сыном президента США ранее сообщила New York Times. В публикации газеты говорится, что в июне 2016 года Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Хилари Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером.

Позднее Весельницкая рассказала, что встретилась с Дональдом Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году.

По словам Весельницкой, эта информация не заинтересовала сына американского президента. Она отвергла участие российских властей в организации этой встречи.

Андрей Дубровский