Власти Петербурга отказались выплачивать компенсации 15 пострадавшим при теракте в метро

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал выплачивать компенсации 15 пострадавшим при теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Об этом говорится на сайте администрации города.

В сообщении комитета отмечается, что экспертиза не выявила у этих людей вреда здоровью. Уточняется, что двое пострадавших, получивших отказ, обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. По результатам проверки, одному из них изменили степень тяжести вреда здоровью с легкой на среднюю.

Всего с заявлениями на получения выплат в комитет обратилось 82 человека, из них 67 получили выплаты. Отмечается, что из бюджета Санкт-Петербурга было выплачено 40,5 миллионов рублей. Из них 15 миллионов рублей выплатили родственникам 15 погибших, 25, 5 миллионов рублей — 66 пострадавшим.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате погибли 16 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали. По данным следствия, взрыв совершил террорист-смертник Акбарджон Джалилов.

Спустя несколько дней по подозрению в причастности к теракту арестовали восемь человек. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания», огнестрельное оружие и боеприпасы.