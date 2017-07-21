Новая газета

Собянин предложил сменить автобусы электробусами в Москве в течение трех лет

Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сменить в столице автобусы электробусами за три года. По словам мэра, конкурс на поставку электробусов для Москвы пройдет осенью. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«У Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министра России, — ред.) обсуждали вопросы электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов», написал Собянин.

По мнению мэра, замена автобусов электробусами улучшит экологию города.

«А через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет»,  считает Собянин.

Отметим, что московские чиновники еще в 2008 году сообщали, что на улицах столицы в ближайшем будущем появится первый электробус — гибрид троллейбуса и автобуса. Однако первый электробус вышел на улицы Москвы только в июне 2016 года.

Электробус представляет собой гибрид троллейбуса и автобуса с высокоемким аккумулятором, рассчитанный примерно на 30 посадочных мест.

Теги:
обещание, москва, транспорт, собянин
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