Собянин предложил сменить автобусы электробусами в Москве в течение трех лет

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сменить в столице автобусы электробусами за три года. По словам мэра, конкурс на поставку электробусов для Москвы пройдет осенью. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«У Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министра России, — ред.) обсуждали вопросы электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов», — написал Собянин.

По мнению мэра, замена автобусов электробусами улучшит экологию города.

«А через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет», — считает Собянин.

Отметим, что московские чиновники еще в 2008 году сообщали, что на улицах столицы в ближайшем будущем появится первый электробус — гибрид троллейбуса и автобуса. Однако первый электробус вышел на улицы Москвы только в июне 2016 года.

Электробус представляет собой гибрид троллейбуса и автобуса с высокоемким аккумулятором, рассчитанный примерно на 30 посадочных мест.