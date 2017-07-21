МВД лишило российского гражданства владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева

МВД лишило российского гражданства медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежит газета «Ведомости». Об этом со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой сообщает РБК.

Согласно информации в письме, решение о лишении бизнесмена гражданства МВД приняло 2 февраля 2017 года.

РБК отмечает, что Кудрявцев уже сдал свой российский паспорт. Об этом свидетельствуют данным акта об изъятии добровольного сданного паспорта.

Сейчас Кудрявцев, имеющий гражданство Израиля, находится в России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году). По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, предусмотренные дни пребывания Кудрявцева скоро заканчиваются и он будет вынужден покинуть страну.

Федеральная миграционная служба (на сегодняшний день входит в структуру МВД) заявила о намерении лишить гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева еще в феврале этого года. Тогда Мосгорсуд признал, что при подаче заявления для получения российского гражданства Кудрявцев предоставил некорректные сведения.

Сам Кудрявцев в беседе с «Новой газетой» тогда рассказал, что речь идет об анкете, необходимой для заполнения для получения российского гражданства.

«Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь — неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — пояснил бизнесмен.