В Белом доме назвали имя нового пресс-секретаря Трампа

В Белом доме назначили нового пресс-секретаря, после ухода с этой должности Шона Спайсера его место заняла Сара Сэндерс. Об этом сообщил назначенный директором по коммуникациям Белого дома, финансист Энтони Скарамуччи, передает газета The New York Times.

Как отмечает издание, Скарамуччи, выступая в Белом доме перед журналистами, назвал ушедшего с поста пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера «настоящим американским патриотом» и выразил надежду на то, что он «продолжит делать громадные деньги».

В свою очередь, новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сэндерс зачитала заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил благодарность Спайсеру за работу на администрацию. «Посмотрите на его телевизионные рейтинги!» — отметил в заявлении Трамп.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку после назначения на пост директора по коммуникациям Белого дома, финансиста Энтони Скарамуччи. Агентство Reuters указывало, что пост директора по коммуникациям — это высшая должность в коммуникационном блоке Белого дома. Скарамуччи стал бы начальником Спайсера.

До мая пост директора по коммуникациям Белого дома был вакантным, и Шон Спайсер выполняли функции и пресс-секретаря, и директора по коммуникациям. Назначение Скарамуччи Спайсер счел «большой ошибкой», писало The New York Times.

Комментируя свою отставку, Спайсер сказал, что хотел дать «свежий старт» работе команды Скарамуччи.