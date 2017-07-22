Интерпол составил список из 173 подготовленных к взрывам в Европе смертников ИГ

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) составила список из 173 боевиков, которые, по данным ведомства, могут отправиться в Европу для совершения терактов в ответ на поражения запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документ, распространенный в спецслужбах 27 мая 2017 года.

Как отмечает издание, список потенциальных смертников был составлен на основании сведений, полученных американской разведкой в Сирии и Ираке. Позднее эти данные были переданы ФБР, а затем и в Интерпол.

В список включили лиц, «которых могли обучить собирать и размещать самодельные взрывные устройства, способные вызвать значительное число смертей и травм». В сообщении подчеркивается, что Интерпол не располагает точными данными о том, сколько людей из списка уже находятся в Европе. Организация обратилась к своим партнерам с просьбой предоставить любую информацию, которую они имеют по каждому имени в списке. Отмечается, что полученные сведения будут включены в базу данных системы автоматизированного поиска (ASF) Интерпола.

В ведомстве полагают, что по мере разгрома ИГ, все больше террористов будут пытаться приехать в Европу, чтобы стать смертниками.

Ранее, 9 июля, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сообщил о полном освобождении города Мосул от боевиков ИГ.

Мосул — последний иракский город, в котором находилась крупная база «Исламского государства». Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года.

Андрей Дубровский