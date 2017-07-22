WP узнала о перехвате разведкой США донесений посла Кисляка в Москву

Американская разведка перехватывала донесения посла России в США Сергея Кисляка в Москву. В них он сообщал, что в 2016 году во время президентской гонки он обсуждал с нынешним генпрокурором США Джеффом Сешнсом ход выборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц.

По словам собеседников издания, Сешнс и Кисляк вели «существенные» дискуссии по вопросам, касавшимся позиции Трампа в отношении России, о перспективах российско-американских отношений в случае победы Трампа, а также о ходе предвыборной кампании.

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2 марта The Washington Post писала, что до выборов американского президента в 2016 году генпрокурор Джефф Сэшнс в дважды встречался с Кисляком. При этом 1 марта, вступая в должность генпрокурора, Сэшнс не рассказал об этих контактах и отрицал обсуждение предвыборной кампании с российскими чиновниками. В свою очередь, публикацию газеты он назвал лживой.

Отметим, что команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с Сергеем Кисляком.

В частности, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Кроме того, газета Washington Post сообщала, что зять Трампа Джаред Кушнер в конце прошлого года якобы узнавал у Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи для поддержания контактов между окружением американского президента с Москвой.