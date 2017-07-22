Эмир Катара впервые прокомментировал разрыв дипотношений с арабскими странами

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые прокомментировал решение арабских стран о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Стало очевидно, что эта кампания была спланирована заранее. Те, кто ее планировал и осуществлял, действовали против суверенитета Катара, делали заявления, направленные на то, чтобы очернить Катар в глазах мирового сообщества», — заявил шейх Тамим.

По мнению эмира Катара, «план (борьбы с Катаром, — ред.) провалился», так как «никто не поверил антикатарской пропаганде», и Катар поддержали несколько арабских и неарабских стран.

«Я не хочу недооценивать боль и страдания, вызванные блокадой, но надеюсь, что разногласия с братскими странами будут разрешены путем переговоров и диалога», — заключил шейх Тамим.

Напомним, 5 мая семь стран, среди которых Саудовская Аравия,Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен,Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 мая, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда страны решили продлить введенные против Катара экономические и политические санкции.

Позднее газета The Washington Post ссылаясь на источники в американской разведке сообщила, что взлом государственных информационных сайтов Катара, который привел к разрыву дипломатических отношений Дохи с другими государствами региона, организовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).