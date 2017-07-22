Обнажившей грудь на встрече Лукашенко с Порошенко активистке грозит до 5 лет тюрьмы

Активистке движения «Femen» Анжелинуе Диаш, обнажившей грудь на встрече президентов Украины Петра Порошенко и Белоруссии Александра Лукашенко, которая прошла в Киеве, вменяют статью о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 3 ст. 296 УК Украины). По этой статье активистке может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Ярослав Яценко.

По словам адвоката, его не допускают к подзащитной, активистке предоставили государственного адвоката.

Кроме того, по информации агентства Интерфакс-Украина, активистке может также инкриминироваться использования фальшивого документа. Активистка якобы использовала фальшивое удостоверение газеты «Деловая столица», входящей в состав издательскую группу «Картель».

Накануне активистка движения «Femen» Анжелина Диаш на церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларусии обнажила грудь, на которой было написано «Жыве Беларусь!». Эти же слова она выкрикивала все время, пока сотрудники государственной охраны не вывели активистку из администрации президента Украины.