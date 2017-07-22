Поклонская направила в Генпрокуратуру, МВД и Минкульт 100 тысяч подписей против фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя и в 13 коробках направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры России. Об этом сама Поклонская рассказала ТАСС.

По словам депутата, сто тысяч обращений она направила в 13 коробках. «Мы с помощниками с трудом уложили», — сказала она.

Кроме того, Поклонская направила в надзорные ведомства депутатский запрос о принятии мер и «недопущении оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма „Матильда“». Запрос подписали представители комитета обороны Госдумы, заместители председателей 11 комитетов палаты и депутаты, представляющие интересы Крыма и Севастополя, а также Петербурга, Чечни, Кемеровской области, Тамбова, Орловской области, Перми, Казани, Волгограда, Подмосковья, Самарской области и некоторых других регионов.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих.

В июне она заявила, что зрителей еще не вышедшего в прокат фильма отлучили от церкви, а церковь признает «Матильду» «хулой на дух святой». В свою очередь, в РПЦ заявили, что не в курсе отлучения от церкви из-за фильма.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.