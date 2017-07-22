В России начали разработку тяжелых беспилотников и конвертопланов для военных

В России начали разрабатывать конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев, передает Интерфакс.

По словам Бондарева, в будущем дроны смогут встраиваться в единую систему управления и работать «стаей». Это позволит сэкономить на подготовке операторов беспилотников.

«Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — уверен главнокомандующий ВКС.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» запустил серийное производство нового беспилотного летательного аппарата ZALA 421-16E2. Дрон разработала компания ZALA Aero, которой принадлежит 51% концерна. Первые государственные испытания дронов пройдут в этом году.