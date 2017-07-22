В погранслужбе Украины сообщили о задержании трех россиян

Украинские пограничники в ночь на субботу задержали в Сумской области трех граждан России, среди них есть несовершеннолетний. По данным Госпогранслужбы Украины, задержанные пересекли границу пешком вне установленных пунктов пропуска, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении ведомства не упоминаются имена задержанных, но сообщается, что 39-летний россиянин имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний паспорт гражданина России, а 15-летний юноша не имел при себе ни одного удостоверяющего личность документа.

В погранслужбе добавили, что на 27-летнего мужчину составили материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных нарушениях(незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины).

Также уточняется, что 39-летнего мужчину задержали на трое суток для установления личности, после чего его также привлекут к административной ответственности. Несовершеннолетнего россиянина передадут представителям службы по делам детей Краснопольской районной государственной администрации.

Ранее 30 июня, глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании в Херсонской области двух человек без документов, которых украинские пограничники впоследствии определили как военнослужащих Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области.

В Минобороны России сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.