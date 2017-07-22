Конвоиры избили арестованного в Алуште журналиста в здании суда

Конвоиры якобы избили главного редактора крымского издания «Твоя газета» Алексея Назимова в зале суда, когда тот знакомился с материалами уголовного дела. Об этом говорится на странице журналиста в фейсбуке.

В сообщении утверждается, что после того, как во время ознакомления с материалами дела журналист потребовал «прекратить пытки и предоставить питание», в клетку зала суда, где он находился «ворвались двое конвойных, заломали ему руки, повалили на скамейку, затем выволокли в зал, скрутили и уложили на пол лицом вниз. В таком положении, усевшись на него сверху, оба конвоира держали его минут 10».

В это время, согласно информации на странице журналиста, в зал суда вошла секретарь суда и поинтересовалась, будет ли арестованный продолжать ознакомление с делом. «Не получив ответа от прижатого к полу, задыхающегося Назимова, молча удалилась», подчеркивается в сообщении.

Затем журналиста «выволокли» на первый этаж и «затолкали в зарешеченный "стакан" автозака». При этом, как отмечается в сообщении, один из конвойных «нанес ему (журналисту, — ред.) несколько ударов по голове». В этом автозаке Назимов находился около 5 часов, после чего его увезли в Симферопольское СИЗО.

7 июля главный редактор алуштинского печатного издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат городского совета Алушты Павел Степанченко направили в прокуратуру жалобы на принуждение к голоду.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали в октябре прошлого года. Следственный комитет обвинил их в коммерческом подкупе: якобы они просили от алуштинского единоросса Александра Рыжкова 150 000 рублей за нераспространение порочащих его сведений. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью 163 УК РФ «Вымогательство».

Сами Степанченко и Назимов считают уголовное дело против себя реакцией на их критику в адрес действующих алуштинских властей. Так Степанченко был организатором ряда митингов против проводимой в Алуште градостроительной политики, а возглавляемое Назимовым издание «Твоя газета» являлось единственным независимым алуштинским СМИ.