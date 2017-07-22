Уполномоченный по правам ребенка заявила о разработке мер против попрошаек с больными детьми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова сообщила о разработке мер по борьбе с мошенниками, собирающими деньги на улицах на лечение якобы больных детей. По мнению омбудсмена, преступники такими действиями подрывают доверие к благотворительности. Об этом Кузнецова заявила во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, передает РИА Новости.

«Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить», — цитирует агентство детского омбудсмена.

По словам Кузнецовой, она лично общалась с попрошайничающими на улицах заплаканными женщинами, которые, однако, не захотели давать ей контактов врача или клиники. В итоге выяснялось, что попрошайки просто ездили из региона в регион с одной и той же выдуманной историей, заключила омбудсмен.

Кроме того, Кузнецова рассказала, что часто получает фотографии несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством на улицах. По ее мнению, это вредит детям, подрывая их веру «в жизнь, в правду, в честность, в ценности», поскольку взрослые используют их для заработка.