Трамп назвал статью о перехвате донесений Кисляка «утечкой разведывательной информации»

Президент США Дональлд Трамп вновь выразил недовольство в связи с публикацией в The Washington Post.

На этот раз он назвал «утечкой разведывательной информации» статью о перехвате донесений российского посла Сергея Кисляка в 2016 году, в которых он сообщал, что во время президентской гонки в США обсуждал с нынешним генпрокурором страны Джеффом Сешнсом ход выборной кампании кандидата от республиканцев.

«Новая утечка разведывательной информации в Washington Post. В этот раз — против Джеффа Сешнса. Все эти незаконные утечки, подобные информации о Коми, должны прекратиться», — написал он в твиттере.

Напомним, по данным газеты, собеседники обсуждали позицию Трампа в отношении России, а также перспективы российско-американских отношений в случае победы кандидата от республиканцев на выборах. Издание ссылалось на свои источники в разведке.

Ранее The Washington Post также сообщала о двух встречах в 2016 году Сешнса с Кисляком. По данным CNN, была еще одна, третья, встреча. Генпрокурор заявлял, что не обсуждал с послом России избирательную кампанию Трампа, а информацию об этом в СМИ назвал ложью.

Команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с Сергеем Кисляком. Из-за телефонных разговоров с российским послом советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку.