СБУ обвинила задержанного на Украине россиянина Агеева в терроризме

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в субботу заявил, что действия задержанного в Луганской области Виктора Агеева квалифицируются как терроризм. Об этом сообщают российские информагентства.

«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — цитирует его, в частности, ТАСС.

По словам главы СБУ, в ближайшее время будет расследовано уголовное дело в отношении Агеева.

Грицак, как сообщает ТАСС, от имени правоохранительных органов призвал мать Агеева обратиться к руководству России по поводу освобождения 134-х украинских пленных.

В это время, напомним, Светлана Агеева, мать Виктора Агеева, встречается с сыном, который содержится в СИЗО в Старобельске (Луганская область Украины). Вместе с ней находится спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин.

По словам Каныгина, никто из российских представителей за прошедший месяц не посетил Виктора Агеева, «даже российский консул, хотя в Харькове есть Генеральное российское консульство».

Встречу матери с сыном помогла организовать СБУ и администрация президента Украины Петра Порошенко.