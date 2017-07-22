Новая газета

В Грузии при попытке сделать селфи погиб турист из Израиля

Общество

В Грузии турист из Израиля погиб при попытке сделать селфи на газопроводе, сообщает «Эхо Кавказа».

Трагедия произошла в Трусовском ущелье 20 июля. По словам очевидцев, турист стоял на газовой трубе и фотографировался. В какой-то момент он склонился в сторону ущелья, поскользнулся и упал в реку.

Тело туриста нашли спасателями спустя несколько часов поисков в 3-х километрах от места падения. Это произошло 21 июля в восемь утра.

По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (116-ая статья Уголовного Кодекса Грузии).

Теги:
происшествия, трагедия, туристы, смерть, гибель, израиль, грузия
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