В Грузии при попытке сделать селфи погиб турист из Израиля

В Грузии турист из Израиля погиб при попытке сделать селфи на газопроводе, сообщает «Эхо Кавказа».

Трагедия произошла в Трусовском ущелье 20 июля. По словам очевидцев, турист стоял на газовой трубе и фотографировался. В какой-то момент он склонился в сторону ущелья, поскользнулся и упал в реку.

Тело туриста нашли спасателями спустя несколько часов поисков в 3-х километрах от места падения. Это произошло 21 июля в восемь утра.

По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (116-ая статья Уголовного Кодекса Грузии).