Конгресс Международной федерации плавания (FINA) переименовал синхронное плавание в артистическое. Соответствующее решение было принято на заседании организации в Будапеште, где в это время проходит чемпионат мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Как пояснил исполнительный директора FINA Корнел Маркулеску, «название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям».

По сообщению ТАСС, идея с переименованием принадлежит Международному олимпийскому комитету (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил «Р-Спорт», что для России «артистическое или синхронное плавание — это неважно, это не самая главная проблема».

«Главное, чтобы мы были лидерами. А так, в синхронном плавании, конечно, много и артистизма. Поэтому вперед и с песнями!» — отметил министр.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отрицательно оценила решение FINA. По ее словам, Россию «вполне устраивало прежнее название».

«Это, прежде всего, синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название», — сказала она, добавив, что «сути нашего вида спорта это не изменит».

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что в России продолжат использовать старое название. «К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics», — сказал он.

По мнению старшего тренера российской сборной по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяны Данченко, артистичность не является главным критерием оценки.

«Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий — синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта»,— сказала она.

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич заявила «Р-Спорт», что и в случае переименования этого вида спорта в нем будут доминировать россиянки.

«Ну что ж, если переименуют, будем завоевывать все золото в артистическом плавании, как завоевывали в синхронном», — сказала Пацкевич.

На этой неделе россиянки выиграли шестую золотую награду для сборной страны в турнире по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Их групповая произвольная программа «Пляски шаманов» получила наивысшую оценку — 97,3000 балла.