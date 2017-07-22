Мэрия Москвы сообщила о гнездовании сирийских дятлов в Битцевском лесу. Фотография

Фото: сирийский дятел в Битцевском лесу / пресс-служба мэра Москвы

В московском Битцевском лесу обнаружили редких сирийских дятлов, сообщается на сайте мэра столицы.

«В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный “ус” у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках», — отмечается в сообщении.

Сотрудники леса обнаружили молодую птицу, поэтому предположили, что она родилась уже здесь. Сообщается, что появление сирийского дятла в России «говорит о расширении ареала на север».

Чаще всего сирийские дятлы гнездятся в дуплах в стволе дерева на высоте от одного до шести метров. Около половины их рациона составляет растительная пища.

«Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное “кик”. “Барабанная” дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла», — говорится на сайте мэра.