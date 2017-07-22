Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России, Ирана и северной Кореи. Как отмечает Associated Press, в Конгрессе США урегулировали все спорные вопросы по этому законопроекту.

Документ вводит запрет президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. Среди этих санкций в документе отдельно упомянуты дипломатические дачи, изъятые из пользования посольства России в декабре прошлого года.

Вместе с тем зконопроект дает право президенту США наложить санкции на тех, кто захочет вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов, а также те, кто предоставит этим проектам свои услуги, технологии или оказажет информационную поддержку.

В документе также говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Отмечается, что это необходимо из-за «вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине». Предлагается обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для «защиты энергобезопасности союзников».

Как отмечает РИА Новости, законопроект также предлагает сократить до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, и до 30 дней — подсанкционных компаний нефтегазового сектора.

Вместе с тем в документе отмечается, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить NASA. «Настоящий закон и поправки, внесенные настоящим законом, не применяются в отношении деятельности Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства», — говорится в пункте №327 документа.

Законопроект в нынешней редакции не отличается от того, который поддержал Сенат в середине июня. Однако принятый в прошлом месяце документ не пошел дальше на голосование в Палату представителей из-за процедурных разногласий. Тогда конгрессмены-республиканцы сочли, что сенатские поправки нарушают конституционные требования. Голосование по документу состоится в палате представителей 25 июля.