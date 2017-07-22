Закрытая из-за дождя крыша «Зенит-арены» протекла

Крыша «Зенит-арены» в Санкт-Петербурге, которую закрыли из-за дождя во время матча между «Зенитом» и «Рубином», протекла. Фотографии и видео текущей крыши опубликовал в своем твиттере журналист газеты «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов.

Накануне сообщалось, что в случае ливневых дождей организаторы примут решение закрыть крышу стадиона на Крестовском острове для обеспечения максимального комфорта зрителей.

Ранее во время матча открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии журналисты «Чемпионата» обнаружили протекающий потолок и не работающий лифт.

Напомним, после открытия стадиона также сообщалось о проблемах с газоном, крышами и плохой организацией входов.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строился около десяти лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, и в итоге выросла до 43 млрд рублей. При этом само строительство сопровождалось уголовными делами по факту мошенничества.

Напомним, в Ставропольском крае местные жители построили «Зенит-Арену» из соломы. На строительство стадиона ушло пять дней, 41 тысяча рублей и 4 500 тюков соломы. Владелец намерен провести на стадионе первый Кубок мира по соломенному футболу.