Суд в Киеве отпустил активистку «Femen» под личное обязательство

Суд в Киеве избрал активистке движения «Femen» Анжелине Диаш, обнажившей грудь во время встречи президентов Украины и Белоруссии, меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспорта. Об этом сообщил в фейсбуке ее Ярослав Яценко.

Как поясняет ТАСС, личное обязательство заключается в необходимости в течение двух месяцев до заседания суда являться к следователю, не выезжать из населенного пункта, где проживает человек, сдать заграничный паспорт, и в некоторых случаях носить электронный контрольный браслет.

Активистка уже заявила, что не согласна с решением суда, считает его несправедливым, однако выполнит его.

21 июля в администрации президента Украины активистка движения «Femen» Анжелина Диаш обнажила грудь, на которой было написано «Жыве Беларусь!». Это произошло спустя несколько минут после начала церемонии подписания в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко межправительственных договоров.

Правоохранительные органы Украины инкриминируют активистке совершение преступления по статье о хулиганстве. По этой статье девушке может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

По информации агентства Интерфакс-Украина, активистке также инкриминируется использование фальшивого документа. Якобы она использовала фальшивое удостоверение газеты «Деловая столица», входящей в состав издательскую группу «Картель».