Франция подтвердила дату телефонных переговоров в «нормандском формате»

Лидеры Россия, Украины, Германии и Франции проведут телефонные переговоры по ситуации в Донбассе 24 июля. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

Разговор состоится в 11:00 (12:00 мск).

Накануне также в Кремле подтвердили, что телефонные переговоры в «нормандском формате» пройдут 24 июля.

О том, что переговоры состоятся в июле, ранее говорил президент Украины Петр Порошенко.

Телефонные разговоры в «нормандском формате» направлены на разрешение конфликта на востоке Украины.