Новая газета

Франция подтвердила дату телефонных переговоров в «нормандском формате»

Политика

Лидеры Россия, Украины, Германии и Франции проведут телефонные переговоры по ситуации в Донбассе 24 июля. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

Разговор состоится в 11:00 (12:00 мск).

Накануне также в Кремле подтвердили, что телефонные переговоры в «нормандском формате» пройдут 24 июля.

О том, что переговоры состоятся в июле, ранее говорил президент Украины Петр Порошенко.

Телефонные разговоры в «нормандском формате» направлены на разрешение конфликта на востоке Украины.

Теги:
переговоры, дипломатия, донбасс, германия, франция, россия, украина
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