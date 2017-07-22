Летевший в Москву пассажирский Boeing экстренно сел из-за разгерметизации

Пассажирский Boeing авиакомпании «Якутия», летевший из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорте Ростова-на-Дону, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Командир самолета сообщил, что во время полета произошла разгерметизация салона, и запросил экстренную посадку во время полета над Краснодарским краем.

В салоне сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Собеседник агентства отметил, что «ситуация не угрожала безопасности пассажиров».

«Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», — сказал источник.

Накануне экстренную посадку совершил в Саратове пассажирский самолет Ан-148, летевший из Пензы в Сочи. Это произошло из-за столкновения лайнера со стаей птиц при наборе высоты, в результате чего был поврежден один из двигателей. Пассажиров отправили в Сочи на другом самолете.