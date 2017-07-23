Источник в МИД ФРГ сообщил о возможном ухудшении отношений с Россией из-за турбин Siemens

Скандал из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым может навредить отношениям Москвы и Берлина. Об этом сообщил изданию Bild am Sonntag источник в МИД Германии.

«Правительство Германии еще раз напомнило российскому руководству о гарантиях [не поставлять турбины в Крым], и указало на то, что масштабное нарушение санкций может осложнить германо-российские отношения», — заявил собеседник издания.

Напомним, четыре газовые турбины, которые российское предприятие заказало у Siemens, чтобы поставить их на электростанцию в Тамани, оказались в Крыму. Западные компании не могут отправлять туда оборудование из-за санкций.

Siemens подал в суд на российских партнеров, а 21 июля заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.

Генеральный директор партнера Siemens — российской компании «Силовых машин» Роман Филиппов был отправлен в отставку после информации о поставках газовых турбин Siemens в Крым.