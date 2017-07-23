Евросоюз встревожили новые санкции США против России

Евросоюз выразил обеспокоенность проектом новым санкций США в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами, сообщает Reuters.

В заявлении ЕС отмечается, что подобные односторонние действия могут привести к «масштабным и непредвиденным последствиям», «в том числе для европейских экономических и энергетических интересов».

«Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным, в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В связи с этим Евросоюз призвал власти США взаимодействовать с партнерами свои действия «для обеспечения координации и предотвращения любых непреднамеренных последствий обсуждаемых мер», «которые лежат в основе усилий по полному осуществлению Минских соглашений».

«Мы высоко ценим единство, которое преобладает среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России на Украине и последующим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер», — отмечается в заявлении.

Там также отмечается, что в ЕС понимают, «что законопроект о санкциях в отношении России и Ирана обусловлен главным образом внутренними соображениями» США.

Германия уже заявила о возможном «возмездии» США, если санкции затронут немецкие фирмы, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», напомнили в ЕС.

В Кремле «крайне негативно» оценили законопроект США о новых санкциях в отношении России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Палата представителей и Сенат достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России. Документ был обнародован на сайте Конгресса США.

Одно из главных нововведений, предлагаемых законопроектом, заключается в том, что президенту США запрещается ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. Вместе с тем документ дает право главе государства наложить санкции на тех, кто субсидирует строительство российских экспортных трубопроводов.

Кроме этого, в законопроекте говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Отмечается, что это необходимо из-за «вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине».

Напомним, Сенат одобрил документ еще в июле, но проект закона задержался в Палате представителей. Голосование по законопроекту состоится на вторник, 25 июля.