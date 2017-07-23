В Челябинской области при пожаре погибли четверо детей

В одном из домов в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский район Челябинской области) в ночь на 23 июля произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В сгоревшем доме находились пять человек: один взрослый мужчина, три его дочери и племянница. Пожарным удалось спасти только взрослого, все дети погибли. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.

«На данный момент сложно сказать, по какой причине произошел пожар (…) Наверняка погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма», — заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

По словам соседей, семья, проживавшая в сгоревшем доме, считалась благополучной. В МЧС отметили, что «семья была обучена правилам пожарной безопасности в феврале этого года».

Во время трагедии хозяйка дома была на работе. Она, по сообщению региональных властей, находится в состоянии сильного стресса.

«Мать была на ночной смене, она в состоянии тяжелого психологического шока в больнице», — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.

Власти региона выделят семьям погибших детей по сто тысяч рублей за каждого погибшего. Кроме этого, губернатор поручил муниципальным властям взять на себя организацию похорон, а региональному Минздраву — оказать помощь пострадавшему мужчине и матери детей.

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту гибели детей. В СК уточнили, что при пожаре погибли две девочки шести лет, один ребенок в возрасте двух лет и одна двенадцатилетняя школьница. Мужчину госпитализировали с сильными ожогами. По предварительным данным СК, причиной возгорания стало замыкание электропроводки дома.

МЧС напоминает, что это не первый пожар в Челябинской области, в котором за последнее время погибли дети. С начала года в регионе при пожаре погибли трое несовершеннолетних. В большинстве случаев причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

«Более того, оба этих пожара произошли в ночное время, когда обитатели домов спали, а взрослые, по установленным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе МЧС.