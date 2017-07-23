Во Владивостоке Росгвардия задержала стрелявшего по прохожим из окна дома мужчину

Во Владивостоке Росгвардия взяла штурмом квартиру жилого дома в районе Чуркин, из окна которой местный житель стрелял по прохожим. Самого мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба. Бойцы спецназа произвели молниеносный штурм и обезвредили стрелявшего», — говорится в сообщении.

В соцсетях опубликовано видео задержания, судя по которому мужчину вывели из дома в одних трусах.

Сообщается, что стрелок успел ранить мужчину, который проходил мимо дома. Пострадавший доставлен в больницу.

В ходе обыска квартиры на балконе квартиры бойцы Росгвардии обнаружили травматический пистолет «Стример», предположительно, переделанный под боевой патрон. Оружие отправлено на экспертизу.

По факту происшествия сотрудники ОМВД по Приморскому краю начали расследование.