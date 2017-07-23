Неизвестные ночью избили битой воронежского активиста

Неизвестные ворвались ночью в квартиру воронежского активиста Станислава Егорова и избили его битой. Об этом «Новой газете» сообщил сам потерпевший пенсионер.

По словам Егорова, нападение произошло в четыре часа утра 23 июля. Трое мужчин выбили входную дверь его дома, когда он спал.

«Первый удар я получил по носу, потом стали бить по другим частям тела. Я стал кричать, защищаться, и они убежали», — сообщил пострадавший.

Даже в 4 утра после удара битой по носу, сон как рукой снимает технологии ПУТИНИЗМА pic.twitter.com/me9ZAxqBKg — Станислав Егоров (@Rezervaciy) 23 июля 2017 г.

Активист вызвал полицию. «У меня кружилась голова, несколько раз чуть не упал в обморок», — рассказал житель Воронежа.

В настоящий момент Егоров находится в одной из городских больниц. Врачи диагностировали у него переломы носа, челюсти и ноги.

Егоров уточнил, что не знает нападавших. Он пояснил, что дверь в его квартиру сломали накануне.

«26 мая я ездил в Москву, пикетировал Думу. Когда вернулся домой, дверь была сломана. Я вызвал полицию, они [сотрудники] составили протокол», — сообщил Егоров, добавив, что отремонтировал дверь подручными средствами. Полиция, по его словам, не стала снимать отпечатки пальцев.

Станислав Егоров несколько лет выступает на митингах в Воронеже и Москве. В частности, он выходил на митинги против добычи никеля в Новохоперском районе, а также «пакета Яровой». В последнее время пенсионер занимался нарушениями, допущенными ТСЖ при капитальном ремонте.