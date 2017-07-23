В возрасте 67 лет умер первый советский миллионер Артем Тарасов. Об этом «Новой газете» сообщила его помощница.

«Пока мы не можем сообщить причину смерти — результаты вскрытия еще не получены. В понедельник, как только получим на руки все документы, и будет согласовано место прощания с Артемом Михайловичем, мы выпустим отдельный пресс-релиз», — сказала собеседница.

По словам помощницы, накануне «все встречи [Тарасова] были в плановом режиме, он ничего не переносил».

Артем Тарасов — предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Госдумы первого созыва (1993–1996). В 1996-м бизнесмен выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией России.

Как вице-президент Союза кооператоров СССР Тарасов предложил выпускать еженедельную газету, из которой впоследствии вырос ИД «Коммерсантъ».

Как сообщается в биографии на сайте бизнесмена, Тарасов стал автором экономической амнистии, принятой Госдумой в 1994 году. Благодаря амнистии были прекращены дела в отношении 110 тыс. предпринимателей, обвиненных за хозяйственные преступления во время СССР, а сами они были выпущены на свободу.

Бизнесмен дважды уезжал в эмиграцию в Лондон: с конца 1991 года по 1993-й и с конца 1996 года по 2003 год. После возвращения в Россию в 2003 году, Тарасов участвовал в выборах на должность губернатора Красноярского края, но проиграл.

В последнее время Тарасов занимал должность председателя правления ООО «Институт инноваций», а также гендиректора ООО «Национальная Венчурная компания — “Навеком”».