Суд в Москве заочно арестовал главного военного прокурора Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора отдела главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя главной военной прокуратуры Вадима Приймачука. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Указанных лиц обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Детали уголовного дела не уточняются.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что Кравченко и Приймачок объявлены в международный розыск. Судебное заседание, по ее словам, состоялось 20 июля.

Ранее Басманный суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения в отношении Махницкого и Голомши.

По данным следствия, в 2014 году Кравченко и Приймачук, а также бывший и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам.

Кравченко и Приймачок расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны России Сергея Шойгу. Кравченко также является руководителем группы по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В августе 2016 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных чиновников. Шойгу. Российских чиновников обвиняют «в развязывании и ведении агрессивной войны против Украины», они объявлены в розыск на территории страны.

Через два дня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, а также начальника Генштаба Виктора Муженко и других украинских высокопоставленных военных по статье о применении запрещенных методов войны. А в сентябре прошлого же года Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Шойгу.