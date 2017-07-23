СМИ сообщили о задержании двух участников акции «За свободный интернет» в Москве

В Москве задержали двух участников акции «За свободный интернет», об этом сообщили пользователи соцсетей, ведущие онлайн-трансляцию, а также телеканал «Дождь».

Сообщается, что одним из задержанных оказался мужчина, который держал в руках плакат с надписью «Путин lies». По данным «ОВД-Инфо» его зовут Григорий Саксонов.

Второго человека задержали возле рамок металлодетекторов у входа на территорию марша. Он раздавал листовки в поддержку политика Алексея Навального. Сотрудники полиции заявили, что расценивают его действия как незаконную агитацию.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В пресс-службе управления МВД по Москве «Новой газете» не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. «Мы дадим официальную информацию. Пока данных нет», — сообщили там.

Акция «За свободный интернет» проходит в Москве на Страстном бульваре. Марш был согласован с властями Москвы.

Организаторами шествия являются партии «Парнас», «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианской партией» и общественная организация «РосКомСвобода».