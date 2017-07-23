Полиция Москвы насчитала 800 человек на акции «За свободный интернет»

Столичная полиция сообщила, что в акции «За свободный интернет» в Москве принимают участие около 800 человек.

«На Страстном бульваре началось согласованное властями г. Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, организаторы марша подавали заявку на участие десяти тысяч человек.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В пресс-службе управления МВД по Москве «Новой газете» в 15:41 сообщили, что акция завершилась, «нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено».

Официально акция была согласована с 14:00 по 16:00 по мск. Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что полицейские закрыли рамки на входе спустя 30 минут после начала марша.

Ранее СМИ сообщили о задержании двух мужчин на акции в Москве. Тогда в полиции «Новой газете» не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Организаторами шествия являются партии «Парнас», «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианской партией» и общественная организация «РосКомСвобода».

Участники акции выступают за отмену цензуры в интернете, реабилитацию фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.