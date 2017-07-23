В Ростове-на-Дону рыбак на берегу реки нашел свалку вскрытых посылок «Почты России»

В Ростове-на-Дону видеоблогер и рыбак Антон Куренков обнаружил в камышах на берегу реки вскрытые упаковки от посылок, отправленных «Почтой России».

В описании к видео он сообщил, что 22 июля был на рыбалке недалеко от яхтклуба «Аврал». В какой-то момент его внимание привлекла «огромная куча мусора» в камышах.

«Как оказалось, что этот мусор — упаковочные пакеты и коробки от посылок, которые должны были быть доставлены адресатам во многие города Ростовской области (Шахты, Миллерово, Таганрог и другие), содержимое посылок было украдено, а вот упаковки, этот мерзкий воришка бросил в камышах», — рассказал Куренков.

Он добавил, что среди мусора обнаружил упаковку от посылки, отправленную на имя его приятеля. Проверив трекинговый номер, рыбак выяснил, что посылка покинула сортировочный центр в Ростове-на-Дону, но до отделения не дошла.

«Среди посылок были не только товары из Китая (судя по упаковке) но и обычные посылки, которые родственники отправляли своей семье», — отметил видеоблогер.

Куренков попросил рассмотреть его видео «как заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах».

Позже в твиттере «Почты России» появилось сообщение, что организация начала проверку. «Оболочки отправлений доставлены в почтамт, проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», — заявили в пресс-службе.