Из ОВД отпустили задержанного с плакатом «Путин lies»
Активиста Григория Саксонова, задержанного на марше «За свободный интернет» с плакатом «Рutin lies», отпустили из ОВД «Тверской», сообщает «ОВД-Инфо».
В полиции с ним провели профилактическую беседу и не предъявили никаких обвинений.
Кроме этого, из того же ОВД также отпустили задержанного на шествии несовершеннолетнего Руслана Иванова, сообщается в телеграм-канале движения «Протестная Москва». На него не стали составлять протокола об административном правонарушении, однако изъяли листовки в поддержку политика Алексея Навального, которые он раздавал.
Как сообщает«ОВД-Инфо», на марше полиция задержала также человека, который держал плакат с надписью «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет». Информации о нем пока нет.
По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 800 человек, акция была согласована с московскими властями.
Участники скандировали лозунги: «Нет репрессиям, нет цензуре», «Руки прочь от интернета», «Долой Роскомнадзор», «Свободу Дмитрию Богатову», «Россия без Путина, интернет без буржуев».