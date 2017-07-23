Из ОВД отпустили задержанного с плакатом «Путин lies»

Активиста Григория Саксонова, задержанного на марше «За свободный интернет» с плакатом «Рutin lies», отпустили из ОВД «Тверской», сообщает «ОВД-Инфо».

В полиции с ним провели профилактическую беседу и не предъявили никаких обвинений.

Кроме этого, из того же ОВД также отпустили задержанного на шествии несовершеннолетнего Руслана Иванова, сообщается в телеграм-канале движения «Протестная Москва». На него не стали составлять протокола об административном правонарушении, однако изъяли листовки в поддержку политика Алексея Навального, которые он раздавал.

Как сообщает«ОВД-Инфо», на марше полиция задержала также человека, который держал плакат с надписью «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет». Информации о нем пока нет.

По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 800 человек, акция была согласована с московскими властями.

Участники скандировали лозунги: «Нет репрессиям, нет цензуре», «Руки прочь от интернета», «Долой Роскомнадзор», «Свободу Дмитрию Богатову», «Россия без Путина, интернет без буржуев».