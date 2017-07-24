Белый дом поддержал новые поправки о санкциях против России

Представитель Белого дома Сара Сандерс в эфире ABC News заявила, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России.

«Первоначальный законопроект был плохо написан, однако мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом. Администрация рада, что имела возможность это сделать и внести необходимые изменения, так что мы поддерживаем законопроект в нынешнем состоянии», — сказала она.

The Financial Times отмечает, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал подготовить ответ Евросоюза США, если санкции затронут европейские энергетические компании и другой бизнес. По мнению ЕС, новые меры США оказать влияние на потенциально большое число европейских компаний, занимающихся законным бизнесом... с российскими структурами в сфере железных дорог, финансов, перевозок или добычи полезных ископаемых».

На прошлой неделе Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России, Ирана и северной Кореи. В частности, документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. Однако он дает право главе государства наложить санкции на тех, кто субсидирует строительство российских экспортных трубопроводов.

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Напомним, Сенат одобрил документ еще в июле, но проект закона задержался в Палате представителей. Голосование по законопроекту состоится на вторник, 25 июля.