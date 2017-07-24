Эксперты предупредили о штрафах Евросоюза из-за «закона Яровой»

Исполнения «закона Яровой» нарушит новый регламент Европейского союза о защите данных, из-за этого операторам придется заплатить штраф до 45 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на Институт исследования интернета.

Эксперты рассказали о новом регламенте ЕС о защите данных, он вступит в силу в мае 2018 года. Согласно документу, хранить данные европейских абонентов только с разрешения спецслужб. В «законе Яровой» не прописано ограничения или запрет на хранение трафика иностранных граждан. Поправки будут действовать с 1 июня 2018 года.

«Если же российская компания будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент», — рассказали в Институте исследования интернета.

«Массовые прецеденты» могут произойти уже летом 2018 года, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. За нарушение регламента, в том числе иностранными компаниями, предусмотрен штраф 20 млн евро или же до 4% от годовой выручки.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня 2016 года, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили отложить вступление в силу «закона Яровой», но правительство отклонило их поправки.