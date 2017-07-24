Глава разработчика двигателей «Протона» уйдет в отставку

Исполнительный директор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Алексей Камышев подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на воронежском предприятии. Информацию изданию подтвердили собеседники в ракетно-космической отрасли.

«Решение о его уходе принято, но официально объявлять о нем не спешат, чтобы не спровоцировать кризис управления», — сказал источник «Коммерсанта», отметив, что заявление Камышева еще не подписано.

Собеседник в «Роскосмосе» добавил, что Камышевым было не довольно руководство КБХА. Его работу не одобряли и подчиненные. По их словам, директор «закрылся» от сотрудников и решал только вопросы, связанные с деньгами и кадрами.

«Камышев избрал простую тактику — дождаться определенности, а пока делать как можно меньше, чтобы не совершать ошибок»,— сказал источник.

КБХА занималось разработкой двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» и «Союз-2.1б». Камышев возглавил предприятие в 2015 году.