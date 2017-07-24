При взрыве в столице Афганистана погибли более 20 человек

При взрыве в Кабуле погибли 24 человека, сообщает Tolo News со ссылкой на данные МВД. Более 40 человек пострадали.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».

Взрыв устроил в понедельник утром террорист-смертник. По данным Tolo News, взрыв прогремел недалеко от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана. Полиция оцепила район.

По предварительной информации, целью атаки мог быть автобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти.