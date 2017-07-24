Осужденный активист Сергей Мохнаткин объявил голодовку

Активист Сергей Мохнаткин, которого приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима по делу о дезорганизации деятельности колонии, объявил голодовку, сообщает «Эхо Москвы».

По словам Мохнаткина, он не получает необходимого лечения. Активист пытался добиться направления в больницу имени Гааза в Санкт-Петербурге, однако ему отказали.

Он отбывает наказание в ИК-4 города Котлас Архангельской области, но из-за перелома позвонков находился в больнице областного управления ФСИН. Его перевели обратно в колонию.

В марте этого года Мохнаткина приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии.

Ранее адвокат активиста Владимир Степанов сообщил, что Мохнаткина сильно избили сотрудники ФСИН после того, как он, препятствуя насильственному переводу в СИЗО, лег на пол и отказался двигаться. В свою очередь ФСИН РФ опровергла эту информацию.

Сергея Мохнаткина этапировали в колонию в Архангельской области в апреле прошлого года. Активиста приговорили 10 декабря 2014 года к 4,5 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Его обвиняли в нападении на сотрудника второго оперативного полка столичного управления МВД.