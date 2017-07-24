Republic: обвиняемые в терроризме рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ

Братья Акрам и Аброр Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ до официального задержания, передает Republic. Информацию изданию подтвердили два источника, знакомые с расследованием дел о терроризме.

По словам Аброра Азимова, его задержали 4 апреля. В этот день обвиняемый пытался выехать из Москвы, но его остановили в Подмосковье и «сказали ехать в отделение Наро-Фоминска». Туда Аброр Азимов так и не попал, позднее его высадили из машины, обыскали и заковали в наручники. После этого он оказался в подвале, где его пытали в течение двух недель.

В заявлении, которое он подал в Главное военное следственное управление Следственного комитета, Азимов утверждает, что находился «в руках оперативников ФСБ», никаких других прямых подтверждений этому нет. Из документа следует, что видел в «тюрьме» еще одного заключенного.

«Он сказал, что приехал из Сирии и является смертником, а теперь он здесь, и через его аккаунты сотрудники сидят в интернете», — рассказал Азимов.

Акрам и Аброр Азимовы подали жалобы в Европейский суд по правма человека. По данным издания, «секретную тюрьму» ФСБ в своих жалобах в ЕСПЧ также описали Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, осужденные за попытку подрыва поезда «Сапсан» в июне 2011 года, и Юсуп Темерханов, которого признали виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

Заключенных пытали электричеством, контакты проводили к пальцам, мочкам ушей и половым органам, а также пытали водой, имитируя утопление.

Собеседники Republic заявили, что знают о существовании «тюрьмы», однако отказались раскрыть ее местоположение. По данным издания, она располагается на юго-западе от Москвы.

Напомним, теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 16 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали.

Спустя несколько недель, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали Акрама Азимова, который, по версии следствия, «оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта». А затем, 17 апреля, в Подмосковье по делу о теракте задержали Аброра Азимова, младшего брата Акрама.