«Ведомости»: научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого президент России Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издание отмечает, что декларации Литвиненко отражают лишь малую часть его состояния. В этом году, пишет газета, ему удалось стать миллиардером, доведя свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд руб. ($1,01 млрд), заявляют «Ведомости».

Кроме этого, издание отмечает, что Литвиненко всю жизнь проработал в горном университете, а бизнес, если и был, то небольшой. Газета ссылается на данные «СПАРК-Интерфакс», согласно которым полному тезке ректора горного университета с 1992 по 2009 годы принадлежало 22% в «Кребс» — фирме по производству пиломатериалов, железнодорожных и трамвайных шпал. Уставной капитал компании составлял 5 тыс. руб.

При этом Литвиненко — один из самых богатых руководителей вузов. В 2015 году он задекларировал доход в 277 млн руб., а в 2016-м — в 195,7 млн руб. У идущего за ним следом ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2016 году доход был втрое меньше — 64,5 млн руб.